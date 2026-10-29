Дрон попал в многоэтажный дом в Кременчуге: есть погибшие

О попадании вражеского беспилотника в жилой массив сначала сообщили в областной военной администрации. В настоящее время масштабы разрушений здания устанавливают специалисты.

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Что известно о последствиях удара

В результате удара по Кременчугу значительные повреждения получили многоэтажные жилые дома. Повреждены и уничтожены огнем припаркованные автомобили жителей.

По предварительной информации, в результате атаки два человека погибли. Еще 11 человек пострадали, среди них трое детей, в том числе шестилетняя девочка.

Специалисты спасательных и медицинских служб уже находятся на месте происшествия, чтобы оказать неотложную помощь пострадавшим и ликвидировать последствия прилета.

Последствия удара по Кременчугу / Фото местные власти

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Напомним, что Россия с самого утра атакует Украину ударными дронами. Один из реактивных беспилотников попал по железнодорожному вокзалу в Днепре. Удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд № 866 Днепр – Запорожье.

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Сейчас известно о 13 погибших и десятке раненых. Шесть человек в крайне тяжелом состоянии, у раненых десятки ран на теле от обломков.

Смертельной оказалась атака российских БПЛА на Чернигов. В результате попадания беспилотника по центру города погибли два человека, еще более десятка человек пострадали.