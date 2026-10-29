Дрон поцілив у багатоповерхівку в Кременчуці: є загиблі

Про влучання ворожого безпілотника в житловий масив спершу повідомили в обласній військовій адміністрації. Наразі масштаби руйнувань будівлі встановлюють фахівці.

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Що відомо про наслідки удару

За попередньою інформацією, внаслідок атаки двоє людей загинули, одна людина отримала травми.

Горять припарковані автомобілі.

Фахівці рятувальних та медичних служб уже перебувають на місці події, щоб надати термінову допомогу постраждалим і ліквідувати наслідки прильоту.

Нагадаємо, що Росія з самого ранку атакує Україну ударними дронами. Один із реактивних безпілотників влучив по залізничному вокзалу в Дніпрі. Удар припав на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя. Наразі відомо про 13 загиблих і десяток поранених.

Шестеро людей у вкрай важкому стані, у поранених десятки ран на тілі від уламків.

Смертельною виявилася атака російських БпЛА на Чернігів. Внаслідок влучання безпілотника по центру міста загинули дві людини, ще четверо осіб постраждали, серед них – дитина. Усіх поранених госпіталізували.