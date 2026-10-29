Россия нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Днепре, 13 человек погибли

Об этом сообщили глава Запорожской ОГА Михаил Семикин и председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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Что известно об атаке?

Российские войска провели атаку на объект транспортной инфраструктуры в Днепре. На месте работают все экстренные службы. Информацию о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняют.

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что удар пришелся по гражданскому электропоезду.

В Днепре трагедия. Дрон по гражданскому электропоезду. Многие люди погибли. Множество раненых– написал он.

Позже в "Укрзализныце" уточнили, что враг нанес удар реактивным БПЛА по железнодорожному вокзалу в Днепре. Удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд № 866 "Днепр – Запорожье".

Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди. По предварительным данным, 13 человек погибли. По меньшей мере пятеро получили ранения. Медики оказывают всем необходимую помощь.

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Также враг нанес по Запорожью 2 удара. Ранения получили 2 мужчины в возрасте 66 и 41 год.

В результате атаки повреждены 15 транспортных средств, складское здание и линия электропередач. Также пострадало расположенное рядом многоэтажное здание, а на месте удара возник пожар.

Раненым оказывается вся необходимая помощь. Экстренные службы продолжают работать на местах попаданий.

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Напомним, оккупанты ночью 29 октября провели атаку на Харьков ударными беспилотниками, в результате чего пострадало учебное заведение. По данным Воздушных сил ВСУ, враг неоднократно запускал в направлении города обычные и реактивные ударные дроны.

Последствия атаки зафиксировали как минимум в двух районах Харькова. Около 03:17 в Холодногорском районе произошло попадание, после которого вспыхнул пожар. В результате атаки пострадала 72-летняя женщина, у которой диагностировали острую стрессовую реакцию. Также загорелись грузовики, автобусы и другая техника, а площадь пожара достигла 400 квадратных метров.

Впоследствии, в 04:40, дрон попал в учебное заведение в Салтовском районе, на месте работали экстренные службы.