Российские войска атаковали Харьков дронами: пострадало учебное заведение

Об этом рассказал Игорь Терехов, мэр Харькова, в социальных сетях. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Обстрел Харькова 29 октября: что известно о последствиях?

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 29 октября враг неоднократно запускал в направлении Харькова как обычные, так и реактивные ударные дроны. Российские войска в очередной раз провели атаку на город и вызвали серию взрывов.

Последствия обстрелов зафиксированы как минимум в двух районах города. Сначала мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что около 03:17 был зафиксирован удар в Холодногорском районе – там возник пожар.

Впоследствии, в 04:40, он написал об еще одном попадании беспилотника – на этот раз в Салтовском районе. По уточненной информации Ситуационного центра, под ударом оказалось учебное заведение.

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Добавим, что данные о возможных пострадавших среди гражданского населения в настоящее время уточняются соответствующими службами. Атака продолжается.