Россия атакует Украину "Шахедами": куда летят дроны сейчас

Россия проводит атаку на Украину с помощью "Шахедов": куда летят дроны сейчас / Фото Getty Images (иллюстративное)
Российская армия вновь атакует Украину ударными беспилотниками. Из-за этого в ряде регионов несколько раз объявляли воздушную тревогу.
24 Канал отслеживает передвижения российских дронов и сообщает, где возникает угроза атак.
Где сейчас движутся вражеские цели?
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской области
Реактивный БПЛА к югу от Обухова, курс на запад.
Реактивный БПЛА из Брянской области – на север Черниговской области
Реактивный БПЛА с севера Черкасской области, следующий по западному курсу в Киевскую область.
Винницкая область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Вапнярки/Томашполя
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