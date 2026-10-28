Live
Просмотров: Время чтения: 1 мин

Россия атакует Украину "Шахедами": куда летят дроны сейчас

Катерина Миленина
Россия проводит атаку на Украину с помощью Шахедов: куда летят дроны сейчас – 24 Канал

Россия проводит атаку на Украину с помощью "Шахедов": куда летят дроны сейчас / Фото Getty Images (иллюстративное)

Российская армия вновь атакует Украину ударными беспилотниками. Из-за этого в ряде регионов несколько раз объявляли воздушную тревогу.

24 Канал отслеживает передвижения российских дронов и сообщает, где возникает угроза атак.

Где сейчас движутся вражеские цели?

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской области

Реактивный БПЛА к югу от Обухова, курс на запад.

Реактивный БПЛА из Брянской области – на север Черниговской области

Реактивный БПЛА с севера Черкасской области, следующий по западному курсу в Киевскую область.

Винницкая область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Вапнярки/Томашполя

Реклама

Связанные темы:

Комментарии

2 комментария

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Реклама
Adv