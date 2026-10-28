Росія атакує Україну Шахедами: куди летять дрони зараз / Фото Getty Images (ілюстративне)

Російська армія знову атакує Україну ударними безпілотниками. Через це в низці регіонів кілька разів оголошували повітряну тривогу.

24 Канал стежить за рухом російських дронів і повідомляє, де виникає загроза атак. Де зараз рухаються ворожі цілі? 21:21, 28 жовтня / Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область 21:14, 28 жовтня / Реактивний БпЛА південніше Обухова, курс західний. 21:09, 28 жовтня / Реактивний БпЛА з Брянської області – на північ Чернігівщини 21:03, 28 жовтня / Реактивний БпЛА з півночі Черкащини західним курсом на Київщину. 20:37, 28 жовтня / Вінниччина: реактивний БпЛА курсом на Вапнярку/Томашпіль Реклама

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