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Росія атакує Україну "Шахедами": куди летять дрони зараз

Катерина Мілєніна
Росія атакує Україну Шахедами: куди летять дрони зараз - 24 Канал

Росія атакує Україну Шахедами: куди летять дрони зараз / Фото Getty Images (ілюстративне)

Російська армія знову атакує Україну ударними безпілотниками. Через це в низці регіонів кілька разів оголошували повітряну тривогу.

24 Канал стежить за рухом російських дронів і повідомляє, де виникає загроза атак.

Де зараз рухаються ворожі цілі?

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область

Реактивний БпЛА південніше Обухова, курс західний.

Реактивний БпЛА з Брянської області – на північ Чернігівщини

Реактивний БпЛА з півночі Черкащини західним курсом на Київщину.

Вінниччина: реактивний БпЛА курсом на Вапнярку/Томашпіль

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