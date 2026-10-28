Росія атакує Україну Шахедами: куди летять дрони зараз / Фото Getty Images (ілюстративне)
Російська армія знову атакує Україну ударними безпілотниками. Через це в низці регіонів кілька разів оголошували повітряну тривогу.
24 Канал стежить за рухом російських дронів і повідомляє, де виникає загроза атак.
Де зараз рухаються ворожі цілі?
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область
Реактивний БпЛА південніше Обухова, курс західний.
Реактивний БпЛА з Брянської області – на північ Чернігівщини
Реактивний БпЛА з півночі Черкащини західним курсом на Київщину.
Вінниччина: реактивний БпЛА курсом на Вапнярку/Томашпіль
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