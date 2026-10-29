Росія вдарила по центру Чернігова: загинули дві 15-річні дівчини, багато постраждалих

Близько 12:00 глава МВА Дмитро Брижинський повідомив про приліт російського БпЛА по центральній частині міста.

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Скільки людей постраждали внаслідок атаки?

Під удар потрапили звичайні мирні люди, які просто йшли на роботу, займалися своїми повсякденними справами, будували плани на день– зазначив чиновник.

За його словами, внаслідок обстрілу у місті спалахнули магазини та автомобілі. Щонайменше дві людини загинули. Це дівчини 15 років.

Спершу повідомлялося, що поранення отримали чотири людини. Втім, вже скоро кількість постраждалих зросла.

У пресслужбі міськради уточнили, що станом на 12:33 відомо про 11 поранених, серед них – двоє неповнолітніх віком 10 і 16 років.

У зв'язку з ворожим ударом внесено зміни до руху громадського транспорту, який курсує проспектом Перемоги. Наразі транспорт об'їжджає цю ділянку.

Окрім Чернігова, смертельних ударів зазнали Дніпро і Кременчук. У Дніпрі російський реактивний дрон влучив по залізничній платформі, де стояв поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя. Наразі відомо про 13 загиблих і десяток поранених.

У Кременчуці російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. Повідомляється про двох загиблих, також є поранені.