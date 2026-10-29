Втрата для українського спорту: під час удару по Чернігову загинула 15-річна гімнастка

Трагічну звістку повідомила чернігівська студія художньої гімнастики Magic sports, вихованкою якої була Яна. Там зізналися, що не можуть змиритися з утратою дівчини, на яку чекало ціле життя.

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Що відомо про загибель Яни Пєшкової

У студії назвали Яну частиною своєї спортивної родини та згадали про її мрії й плани, яким не судилося здійснитися через російський удар.

Їй було лише 15 років. Вона була вихованкою нашої студії, частиною нашої спортивної родини. Дівчинкою, у якої попереду мало бути ціле життя, стільки мрій, планів і щасливих моментів… Але Росія вирішила по-іншому– йдеться у повідомленні.

У студії зазначили, що Яна назавжди залишиться в пам’яті світлою, щирою та усміхненою. Її наставники висловили співчуття рідним і близьким дівчини.

Немає слів, здатних втамувати такий біль. Світла пам’ять. Наша Яна – наше янголятко– написали представники Magic sports.

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Росія атакувала центр Чернігова: є загиблі та поранені

Уранці 29 жовтня російські війська атакували Чернігів реактивними дронами. Близько 12:00 начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив про влучання російського безпілотника в центральній частині міста.

Унаслідок удару спалахнули магазини та автомобілі. За інформацією посадовця, щонайменше двоє людей загинули – обидві загиблі були 15-річними дівчатами. Ще близько трьох десятків людей постраждали.

Брижинський наголосив, що під удар потрапили мирні жителі, які йшли на роботу та займалися звичайними повсякденними справами.