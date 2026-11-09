Амосов напомнил Герри его слова: почему будущий соперник не верил в украинца в UFC

Украинский боец UFC в полусреднем весе Ярослав Амосов напомнил своему будущему сопернику о его высказываниях годичной давности. Теперь Иэну Герри придется воплотить в жизнь собственное пророчество.

Ирландский боец Иэн Мачадо Герри вскоре станет соперником Ярослава Амосова. Еще год назад один из ведущих бойцов дивизиона до 77 килограммов скептически относился к приходу украинца в UFC, пишет 24 Канал.

Что Герри говорил об Амосове

В ноябре 2025 года наш соотечественник готовился к дебюту в UFC в статусе одного из сильнейших бойцов за пределами американской лиги.

Тогда же ирландец на турнире в Катаре победил бывшего чемпиона Белала Мухаммада, чем гарантировал себе выход на титульный бой.

Кто бы он ни был, я имею в виду... Его бой с Исламом Махачевым – его просто разорвут. Бой с Майклом Моралесом закончится ТКО. Это совсем другой, совершенно другой уровень. В велтервейте сейчас, дружище, мне его жаль,

– говорил Герри об Амосове на пресс-конференции.

О таком поведении следующему сопернику напомнил сам украинский спортсмен. Амосов написал, что Герри, похоже, не слишком в него верит.

Отметим, что с момента высказывания Иэна Ярослав одержал две досрочные победы и ворвался в топ-15 UFC в своем весе. Ирландец в августе уступил Исламу Махачеву в бою за пояс.

Бой Герри – Амосова состоится 5 декабря в Саудовской Аравии.

Что известно о Ярославе Амосове

В настоящее время спортсмен из Ирпеня тренируется в городе Коконат-Крик, что в штате Флорида на восточном побережье США. Чемпион в весовой категории до 77 килограммов, россиянин Ислам Махачев, уверял, что не будет иметь проблем в поединке с бойцом из Ирпеня.

Недавно против Ярослава была развернута странная информационная кампания. В сети появились фейковые новости о том, что украинский боец UFC Ярослав Амосов стал жертвой российского обстрела. В это время спортсмен находился за океаном.