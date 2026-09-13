Махачев, судя по всему, не считает авторитетным мнение бывшего топ-бойца UFC в легком весе Дастина Порье. Именно его опроверг обладатель титула, когда в интервью российским СМИ говорил об Амосове, пишет 24 Канал.

Что сказал Махачев об Амосове

Ранее Порье, одноклубник и тренировочный партнер украинца, говорил, что именно Ярослав может стать самым серьезным испытанием для россиянина в весовой категории до 77 килограммов.

У Махачева на этот счет есть собственное мнение.

Нет, я не думаю, что он опасный соперник. Я уже видел его бой, когда человек остановил его борьбу. Что произошло? Я вообще не считаю его опасным для себя. Я считаю одним из самых опасных и серьезных соперников – это мой последний бой с Иэном Герри. И я думаю, что он станет чемпионом после того, как я уйду,

– сказал чемпион UFC.

Отметим, что Махачев "намекнул" на поединок украинца под эгидой Bellator в ноябре 2023 года. Тогда Амосов неожиданно потерял пояс организации в бою против американца Джейсона Джексона.

Сам Ярослав неоднократно заявлял, что был в том поединке в состоянии перетренированности, поэтому большую роль сыграла неправильная подготовка.

В каком положении сейчас находятся карьеры Махачева и Амосова

В настоящее время бойцы находятся на разных этапах спортивного пути. Махачев выиграл 17 боев подряд, из которых 7 имели статус титульных поединков.

Амосов одержал три победы подряд, две из которых были уже в UFC. Сейчас 33-летний украинец занимает 13-е место в рейтинге полусреднего веса и ожидает следующего поединка.

Недавно своими планами на ближайшее будущее поделился другой украинский боец этого дивизиона – Даниил Донченко.