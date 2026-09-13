Махачев, схоже, не вважає авторитетною думку колишнього топ-бійця легкої ваги UFC Дастіна Пор’є. Саме її заперечив володар титулу, коли для російських ЗМІ говорив про Амосова, пише 24 Канал.

Що сказав Махачев про Амосова

Раніше Пор’є, одноклубник та тренувальний партнер українця, говорив, що саме Ярослав може стати найважчим викликом для росіянина у вазі до 77 кілограмів.

Махачев має на це власну думку.

Ні, я не думаю, що він небезпечний суперник. Я вже бачив його бій, коли людина зупинила його боротьбу. Що сталося? Я взагалі не вважаю для себе його небезпечним. Я вважаю одним із найнебезпечніших і найсерйозніших опонентів – це мій останній бій з Ієном Геррі. І я думаю, що він стане чемпіоном після того, як залишу,

– сказав чемпіон UFC.

Зазначимо, що Махачев "кивав" на поєдинок українця під банером Bellator у листопаді 2023-го. Тоді Амосов несподівано втратив пояс організації у бою проти американця Джейсона Джексона.

Сам Ярослав неодноразово заявляв, що був у тому поєдинку у стані перетренованості, тому велику роль зіграла неправильна підготовка.

У якому становищі зараз кар’єра Махачева та Амосова

Наразі бійці перебувають на різних етапах спортивного шляху. Махачев виграв 17 боїв поспіль, з яких 7 мали статус титульного поєдинку.

Амосов здобув три перемоги поспіль, з яких дві були уже в UFC. Наразі 33-річний українець знаходиться на 13-й сходинці рейтигу напівсередньої ваги та очікує наступного поєдинку.

Нещодавно планами на найближче майбутнє поділився інший український боєць цього дивізіону – Данііл Донченко.