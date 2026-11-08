Амосов получил серьезный шанс в UFC: украинец сразится с ирландцем, который проиграл россиянину

Ярослав Амосов получил официальное подтверждение следующего боя. До поединка осталось менее месяца, сообщили официальные ресурсы UFC.

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С кем и когда будет драться Амосов

Украинец отправится в Саудовскую Аравию, где в городе Эр-Рияд 5 декабря проведет поединок против ирландца Иэна Мачадо Герри. Бой состоится в рамках турнира UFC Fight Night и пройдет в формате 5 раундов.

Соперник Амосова в последний раз выступал в октагоне в августе, когда единогласным решением судей уступил действующему чемпиону Исламу Махачеву в титульном бою.

Украинец в настоящее время занимает 11-е место в рейтинге. В активе Ярослава два поединка в UFC, которые Амосов завершил победами в результате удушающих приемов. Отметим, что 33-летний Амосов в последний раз выступал в мае, когда во втором раунде одолел испанца Хоэля Альвареса.

Что известно о Ярославе Амосове

В настоящее время спортсмен из Ирпеня тренируется в городе Коконат-Крик, что в штате Флорида на восточном побережье США.

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Чемпион в весовой категории до 77 килограммов, россиянин Ислам Махачев, уверял, что у него не будет проблем с бойцом из Ирпеня.

Недавно против Ярослава была развернута странную информационную кампанию. В сети появились фейковые новости о том, что украинский боец UFC Ярослав Амосов стал жертвой российского обстрела. В это время спортсмен находился за океаном.