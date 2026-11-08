Амосов отримав солідний шанс в UFC: українець битиметься з ірландцем, який програвав росіянину

Ярослава Амосов отримав офіційне підтвердження наступного бою. До поєдинку залишилося менше місяця, повідомили офіційні ресурси UFC.

Adv

З ким і коли битиметься Амосов

Українець вирушить до Саудівської Аравії, де у місті Ер-Ріяд 5 грудня проведе поєдинок проти ірландця Ієна Мачадо Геррі. Бій відбудеться у рамках турніру UFC Fight Night та матиме 5-раундовий формат.

Суперник Амосова минулого разу виступав в октагоні у серпні, коли одноголосним рішенням суддів поступився чинному чемпіону Ісламу Махачеву у бою за титул.

Українець наразі перебуває на 11-му місці у рейтингу. В активі Ярослава є два поєдинки в UFC, які Амосов закінчив перемогами у наслідок задушливих прийомів. Зазначимо, що 33-річний Амосов минулого разу виступав у травні, коли у другому раунді здолав іспанця Хоеля Альвареса.

Що відомо про Ярослава Амосова

Наразі спортсмен з Ірпеня тренується у місті Коконат-Крік, що у штаті Флорида на східному узбережжі США.

Реклама

Чемпіон категорії до 77 кілограмів, росіянин Іслам Махачев, запевняв, що не матиме проблем проти бійця з Ірпеня.

Нещодавно проти Ярослава було спрямовано дивну інформаційну кампанію. У мережі запустили фейкові новини про те, що український боєць UFC Ярослав Амосов став жертвою російського обстрілу. У цей час спортсмен перебував за океаном.