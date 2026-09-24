У соцмережі Х 23-го та 24 вересня почали поширюватись новини наче Ярослав Амосов загинув перебуваючи в Україні. Про те, яку дезінформацію запустили щодо українського бійця UFC, пише 24 Канал.

Що сталось з Ярославом Амосовим та де він перебуває

Росія продовжує варварські атаки на різні регіони України, зокрема й на рідну для українського бійця-ММА у напівсередній вазі (до 77 кілограмів) Київську область.

Претендент напівсередньої ваги Ярослав Амосов помер у київській лікарні після російської атаки в Україні, яка забрала життя його та ще дев’яти людей. Нехай спочиває з миром,

– йдеться в одному з подібних дописів.

Попри те, що це явище дуже схоже на російську інформаційну кампанію, а інформацію легко перевірити, – подібні повідомлення набули широкого розповсюдження. Новину довелось спростовувати людям наближеним до українця.

Зокрема, боєць UFC у ваговій категорії до 56,7 кілограмів Коді Дьорден написав, що це несправжня новина, а Амосов знаходиться в американському залі American Top Team

Спортсмен з США прикріпив у дописі фото разом з українцем та азербайджанським атлетом Фарманом Хасановим.

Пізніше на зв’язок вийшов також і Амосов. Ввечері 24 вересня за київським часом він поділився коротким відео з прогулянки із сином.

Що відбувається у кар’єрі Амосова

Наразі спортсмен з Ірпеня тренується у місті Коконат-Крік, що у штаті Флорида на східному узбережжі США.

У минулих боях Амосов здобув три перемоги поспіль, з яких дві були уже в UFC. Вдалі виступи вивели 33-річного українця на 13-й сходинці рейтигу напівсередньої ваги.

Нещодавно чемпіон цієї категорії Іслам Махачев запевнив, що не матиме проблем проти бійця з Ірпеня.