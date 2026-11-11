Правила отбора на Олимпиаду изменились: сможет ли Магучих поехать на Игры-2028

Организация World Athletics обнародовала нормативы, которые спортсмены должны будут выполнить для участия в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. При этом даже прыжок в установленных пределах не станет гарантией участия в соревнованиях.

Согласно новым правилам, лишь часть квот разыгрывается непосредственно по лучшему прыжку в секторе. Остальные достанутся тем, кто продемонстрирует максимальную стабильность в ходе серии турниров, пишет 24 Канал.

Какой прыжок нужен для Олимпиады-2028

Эксперты международной федерации определили, что путевки на Олимпиаду в женских прыжках в высоту должны достаться тем спортсменкам, которые смогут преодолеть планку на отметке 1 метр 97 сантиметров.

В то же время меняются правила распределения квот. Если раньше 50% распределялись именно за счет выполнения норматива, а остальные 50% были закреплены за лидерами мирового рейтинга, то теперь соотношение составит 40-60.

Это означает, что большую ценность приобретает каждый отдельный турнир, который может принести очки в рейтинг. А вот один раз прыгнуть на 1,97 и при этом не демонстрировать стабильно хорошие результаты – значит рисковать остаться без Олимпиады.

Удастся ли Магучих квалифицироваться на Олимпиаду

Лидер украинской сборной, мировая рекордсменка Ярослава Магучих при нынешнем уровне выступлений должна без проблем получить путевку на главные соревнования четырехлетия.

Лучший результат украинки в прошлом сезоне составил 2,03 метра, а в целом Ярослава стабильно брала 1,99 практически на всех турнирах и неоднократно прыгала выше 2 метров. Поэтому с нормативом у нее проблем возникнуть не должно.

К тому же в мировом рейтинге Магучих стабильно входит в топ-3, поэтому ей точно не о чем беспокоиться, если в следующем сезоне Ярослава не утратит свою форму.

Магучих – действующая олимпийская чемпионка, а также абсолютная чемпионка мира и чемпионка Европы на стадионе и чемпионка мира в закрытых помещениях.