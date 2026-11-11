Правила кваліфікації на Олімпіаду змінили: чи зможе Магучіх поїхати на Ігри-2028

Згідно з новими правилами, лише частина квот розігруються безпосередньо за найкращим стрибком у секторі. Решта дістануться тим, хто проявить максимальну стабільність упродовж серії турнірів, пише 24 Канал.

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Який стрибок потрібен для Олімпіади-2028

Експерти міжнародної федерації визначили, що путівки на Олімпіаду у жіночих стрибках у висоту мають дістатися тим атлеткам, що зможуть підкорити планку на позначці 1 метр 97 сантиметрів.

Водночас змінюються правила щодо розподілу квот. Якщо раніше 50% здобувалися саме за рахунок виконання нормативу, а інші 50% були закріплені за лідерами світового рейтингу, то тепер співвідношення буде 40-60.

Це означає, що більшої цінності набуває кожен окремий турнір, який може принести очки до рейтингу. Натомість один раз стрибнути на 1,97 і при цьому не демонструвати постійно хороші результати – це ризикувати опинитися без Олімпіади.

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Чи вдасться кваліфікуватися на Олімпіаду Магучіх

Лідерка української збірної, світова рекордсменка Ярослава Магучіх за нинішнього рівня виступів має без проблем отримати путівку на головні змагання чотириріччя.

Найкращий результат українки у минулому сезоні склав 2,03 метра, а загалом Ярослава стабільно брала 1,99 практично на всіх турнірах і неодноразово стрибала вище 2 метрів. Тож з нормативом проблем у неї виникнути не повинно.

До того ж, у світовому рейтингу Магучіх стабільно перебуває у топ-3, тож їй точно немає про що турбуватися, якщо наступного сезону Ярослава не втратить свою форму.

Магучіх – чинна олімпійська чемпіонка, а також абсолютна чемпіонка світу та чемпіонка Європи на стадіоні і світова чемпіонка у закритих приміщеннях.