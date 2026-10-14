Магучих очаровала поклонников осенней фотосессией в родном Днепре

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка, приехала в родной Днепр. Там она устроила настоящую осеннюю фотосессию, которой очаровала поклонников.

Яркие снимки из осенней фотосессии спортсменка разместила на своей странице в инстаграме. В подписи к фотографиям Ярослава написала, что ловит последние солнечные лучики этой осени в родном Днепре.

Каким был осенний фотосет Ярославы Магучих

Ярослава Магучих поделилась с поклонниками новыми фото. Спортсменка вернулась в родной Днепр, где насладилась последними солнечными днями осени. Для своего фотосета легкоатлетка выбрала стильный костюм, в котором и позировала на фоне природных осенних красок.



Осенний фотосет Ярославы Магучих / Фото из инстаграма спортсменки



Осенний фотосет Ярославы Магучих / Фото из инстаграма спортсменки



Осенний фотосет Ярославы Магучих / Фото из инстаграма спортсменки

В комментариях на девушку сыплются комплименты. Отмечают, что она очень красивая, очаровательная, нежная. Желают приятного пребывания дома, мира, уюта. Украинский легкоатлет Эрик Кострица, в частности, зачаровывается луком своей коллеги.

Какие секреты недавно раскрыла Магучих

В одном из своих недавних интервью Ярослава Магучих рассказала, что происходит в ее голове между прыжками. Болельщики привыкли видеть ее в образе "спящей красавицы". На самом же деле у нее есть несколько методик восстановления между прыжками.

Спортсменка отметила, что до сих пор считает до десяти. Закрывает глаза и дышит "квадратами". А еще представляет себе муху или цветок и мысленно перемещает их по разным углам или цифрам. Никуда не делась и пальчиковая зарядка Магучих. А перед прыжком она может говорить себе, что она птичка, и может взлететь очень высоко.

А еще Магучих откровенно высказалась о своих главных соперницах – австралийках Николе Олислагерс и Элеанор Паттерсон. Она сказала, что они соперницы только в секторе. Между ними нет никакой вражды в жизни. Девушки постоянно общаются друг с другом во время совместных поездок на соревнования.

Недавно Магучих посетила Киев, где состоялось открытие именной звезды в ее честь. На этом мероприятии спортсменка еще и продемонстрировала свои вокальные данные, исполнив хит Анны Тринчер "Зірочка, палай!".