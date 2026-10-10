На днях спортсменка побывала в столице, где состоялось открытие именной звезды в ее честь. В ходе мероприятия чемпионка по прыжкам в высоту продемонстрировала также и свой вокал, сообщило "Суспильне Спорт".

Какую песню спела Ярослава Магучих

В среду, 7 октября, легкоатлетка приняла участие в мероприятии "Площадь звезд", в рамках которого впервые за пять лет состоялось открытие именных знаков отличия прославленным украинским спортсменам.

В этот день Ярослава, спортивные достижения которой хорошо известны, призналась, что не считает себя хорошей певицей. Но по просьбе журналистов исполнила отрывок из песни Анны Тринчер "Звездочка, гори".

Ярослава Магучих продемонстрировала свои вокальные способности: смотрите видео

Напомним, что проект "Площадь звезд" был запущен в 2015 году. На аллее чествуют украинцев за выдающиеся достижения в спорте, музыке, театре и кино. После начала полномасштабного вторжения проект был приостановлен.

Что происходит в карьере Ярославы Магучих

В августе она стала трехкратной чемпионкой Европы. Уже в сентябре Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту на дебютном на дебютном Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике.

Недавно 25-летняя прыгунья в высоту отметила, что в ее карьере есть еще "множество рекордов", которые нужно побить".