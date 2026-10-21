Ярослава Магучих покинула свою Родину. Спортсменка уже находится на другом континенте.

Об этом сообщила сама украинская олимпийская чемпионка на своей странице в инстаграме. Легкоатлетка приступила к подготовке к новому зимнему сезону.

Где находится Магучих

Ярослава Магучих уехала из Украины и перебазировалась в США. Там она приступила к подготовке к зимнему сезону.

В своих соцсетях украинка опубликовала снимки из своего тренировочного лагеря. Магучих тренируется на стадионе Drake Stadium, расположенном в Лос-Анджелесе и принадлежащем Калифорнийскому университету.

Свою фотографию с этого места в инстаграме спортсменка подписала как "Энергия синего трека". Стоит отметить, что и для одной из тренировок на этом комплексе девушка выбрала синюю футболку. Отметим также, что в Калифорнии сейчас совершенно иная погода, чем в Украине. Магучих тренируется в одних только шортах и футболке, ведь в Калифорнии сейчас комфортные +22 градуса.

Подготовку к зимнему сезону украинка начала еще 15 октября. Зимой 2027 года состоятся зимний чемпионат Европы и чемпионат мира в помещении. Судя по всему, Магучих планирует принять участие в обоих турнирах.

Чем занималась Магучих во время недавнего пребывания в Украине

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих приняла участие в открытии именной звезды в ее честь в Киеве. В ходе этого мероприятия спортсменка еще и продемонстрировала свои вокальные данные. По просьбе журналистов она исполнила отрывок из хита Анны Тринчер "Зірочка, палай". Хотя сама атлетка отметила, что поет она не очень.

Во время отпуска в Украине Магучих побывала и в родном Днепре. Оттуда она выложила трогательную осеннюю фотосессию и просто очаровала своих поклонников очень милыми кадрами.

Кроме того, именно в Украине спортсменка сделала ряд громких заявлений. В частности, она согласилась с утверждением, что вписала украинскую легкую атлетику в историю мирового спорта. А также призналась, что невероятно рада тому, что именно она стала первой в истории абсолютной чемпионкой мира по легкой атлетике, победив на соревнованиях в своей дисциплине – прыжках в высоту – в Будапеште.