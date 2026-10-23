"Не похоже на поведение бессердечной женщины": друзья Свитолиной и Монфиса встали на защиту украинки

Окружение Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса высказалось об отношениях пары. Друзья решили поддержать украинскую теннисистку.

Элина Свитолина получила немало негативных комментариев в свой адрес после новостей о ее разводе с Гаэлем Монфисом. По информации Telegraph Sport, друзья пары не разделяют этих мнений.

Что об Элине Свитолиной сказали друзья

Источник отметил, что теннисистка получила немало обвинений после одной из своих публикаций в инстаграме, где она объясняла причины развода. Журналисты отмечают, что окружение теннисистов думает иначе.

Ничто из этого не похоже на поведение бессердечной и эгоистичной женщины – хотя именно так Свитолину изображают многие несведущие наблюдатели. Напротив, она выглядит заботливой и сочувствующей партнершей. Также известно, что пара до сих пор живет вместе в Дубае, совместно воспитывает четырехлетнюю дочь Скай и по-прежнему высоко ценит друг друга,

– говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что Элина Свитолина сообщила Гаэлю Монфису о намерении развестись по телефону. Об этом рассказали французские журналисты.

Что известно о расставании Свитолиной и Монфиса

Напомним, в понедельник, 19 октября, Свитолина сообщила в своем инстаграме о разводе с Монфисом.

Теннисистка подчеркнула влияние российско-украинской войны на свое эмоциональное состояние в отношениях с французом. В 2021 году после двух лет отношений пара поженилась.

В октябре 2022 года у украинки и француза родилась дочь Скай.