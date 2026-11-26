Украинская теннисистка Элина Свитолина подверглась критике в соцсетях из-за отказа пожать руку и поблагодарить россиянку Мирру Андрееву в финале Итогового турнира. В защиту своей коллеги по спорту выступила представительница Польши Магда Линетт.

В интервью польскому "Евроспорту" теннисистка прокомментировала негативные высказывания в адрес Свитолиной и высказала собственное мнение о противодействии россиянам в туре WTA.

Линетт объяснила отношение к Свитолиной и россиянкам

Польская спортсменка дипломатично отметила, что определение критериев того, кто должен играть на турнирах, а кто нет, зависит все же не от отдельных теннисистов, а от международной федерации, которая хочет избежать обвинений в дискриминации.

По словам Линетт, россиянки, участвующие в туре, не поддерживают войну и якобы ищут возможность сменить гражданство, чтобы не быть связанными с режимом в Кремле, который угрожает их семьям, чтобы они не высказывали публичную позицию.

В то же время Линетт выразила поддержку украинскому народу и сказала, что ей грустно из-за ситуации, в которой оказались украинские теннисистки. Она убеждена, что осуждать наших представительниц за то, что они не общаются с россиянками, неправильно.

На самом деле о войне и о том, что происходит, сейчас говорят уже очень мало. И я думаю, что такое поведение украинских теннисисток также является способом постоянно напоминать нам, что война не закончилась. Что эта борьба до сих пор продолжается,

– пояснила Линетт.

Почему Свитолину раскритиковали после WTA Finals

Украинка в очередной раз подверглась обвинениям со стороны некоторых болельщиков и комментаторов из-за того, что она проигнорировала Мирру Андрееву во время церемонии награждения и не ответила на слова россиянки, которая демонстративно поздравила ее с успехом и лестно отозвалась о возвращении Элины в спорт после рождения ребенка.

В команде Свитолиной слова Андреевой восприняли как провокацию и лицемерие, но многие теннисные эксперты купились на этот спектакль россиянки и начали осуждать поведение украинки.