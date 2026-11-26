В интервью польскому "Евроспорту" теннисистка прокомментировала негативные высказывания в адрес Свитолиной и высказала собственное мнение о противодействии россиянам в туре WTA.

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Линетт объяснила отношение к Свитолиной и россиянкам

Польская спортсменка дипломатично отметила, что определение критериев того, кто должен играть на турнирах, а кто нет, зависит все же не от отдельных теннисистов, а от международной федерации, которая хочет избежать обвинений в дискриминации.

По словам Линетт, россиянки, участвующие в туре, не поддерживают войну и якобы ищут возможность сменить гражданство, чтобы не быть связанными с режимом в Кремле, который угрожает их семьям, чтобы они не высказывали публичную позицию.

В то же время Линетт выразила поддержку украинскому народу и сказала, что ей грустно из-за ситуации, в которой оказались украинские теннисистки. Она убеждена, что осуждать наших представительниц за то, что они не общаются с россиянками, неправильно.

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На самом деле о войне и о том, что происходит, сейчас говорят уже очень мало. И я думаю, что такое поведение украинских теннисисток также является способом постоянно напоминать нам, что война не закончилась. Что эта борьба до сих пор продолжается– пояснила Линетт.

Почему Свитолину раскритиковали после WTA Finals

Украинка в очередной раз подверглась обвинениям со стороны некоторых болельщиков и комментаторов из-за того, что она проигнорировала Мирру Андрееву во время церемонии награждения и не ответила на слова россиянки, которая демонстративно поздравила ее с успехом и лестно отозвалась о возвращении Элины в спорт после рождения ребенка.

В команде Свитолиной слова Андреевой восприняли как провокацию и лицемерие, но многие теннисные эксперты купились на этот спектакль россиянки и начали осуждать поведение украинки.