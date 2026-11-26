В інтерв'ю польському Євроспорту тенісистка прокоментувала негатив на адресу Світоліної і висловила власну думку про протидію росіянам у WTA-турі.

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Лінетт пояснила ставлення до Світоліної і росіянок

Польська спортсменка дипломатично зазначила, що визначення критеріїв того, хто має грати на турнірах, а хто ні, залежить все ж не від окремих тенісистів, а від міжнародної федерації, яка хоче уникнути звинувачень у дискримінації.

За словами Лінетт, росіянки, присутні у турі, не підтримують війну і нібито шукають можливість змінити громадянство, щоб не бути пов'язаними з режимом у Кремлі, який погрожує їхнім родинам, щоб вони не висловлювали публічну позицію.

Водночас Лінетт висловила підтримку українському народу і сказала, що їй сумно від ситуації, в якій опинилися українські гравчині. Вона переконана, що засуджувати наших представниць через те, що вони не контактують з росіянками, неправильно.

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Насправді про війну й те, що відбувається, зараз говорять вже дуже мало. І думаю, що така поведінка українських тенісисток також є способом постійно нагадувати нам, що війна не закінчилася. Що ця боротьба досі триває– пояснила Лінетт.

Чому Світоліну захейтили після WTA Finals

Українка вчергове зазнала звинувачень з боку деяких вболівальників та коментаторів через те, що ігнорувала Мірру Андреєву під час церемонії нагородження і не відповіла на слова росіянки, яка демонстративно привітала її з успіхом і компліментарно висловилася про повернення Еліни у спорт після народження дитини.

У команді Світоліної слова Андреєвої сприйняли як провокацію і лицемірство, але багато людей зі світу тенісу купилися на цей театр росіянки і почали засуджувати поведінку українки.