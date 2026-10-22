Свитолина приняла неожиданное решение на фоне развода с Монфисом

Элина Свитолина не спешит возвращаться к соревнованиям в мировом теннисном туре. Украинская теннисистка не приедет в Японию.

С 26 октября по 1 ноября в Токио пройдет турнир серии WTA 500. Официальный сайт соревнований сообщил, что украинская спортсменка не примет участия в теннисных баталиях.

Почему Свитолина не сыграет в Токио

Турнир Toray Pan Pacific Open в Токио завершит основной теннисный календарь 2026 года. На данный момент с турнира снялись Джессика Пегула, Ига Швентек, Анна Калинская и Элина Свитолина.

Напротив имени каждой из этих теннисисток стоит отметка "снялась". Отметим, что последним турниром, в котором участвовала Свитолина, стал заключительный в сезоне "тысячник", прошедший с 12 по 18 октября в китайском городе Ухань.

После этого Элина не поехала на турнир WTA 500 в Нинбо.

Что происходит в жизни Свитолиной

Сейчас украинская теннисистка переживает сложный этап своей жизни, связанный с разводом с бывшим французским игроком Гаэлем Монфисом. Недавно стало известно, как Элина сообщила мужу о своих намерениях развестись.

В спортивном расписании Свитолиной значится Итоговый турнир WTA в американском Индиан-Уэллсе. Соревнования пройдут с 7 по 14 ноября.

Для нее участие в WTA Finals станет четвертым выступлением в карьере на соревнованиях такого уровня. Ранее наша землячка играла на итоговом турнире с 2017 по 2019 год. Во время второго участия украинка завоевала титул, а годом позже дошла до финала, где уступила австралийке Эшли Барти.