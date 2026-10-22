Із 26 жовтня до 1 листопада у Токіо відбудеться турнір серії WTA 500. Офіційний сайт змагань повідомив про те, що українська спортсменка не візьме участі в тенісних баталіях.

Чому Світоліна не зіграє у Токіо

Турнір Toray Pan Pacific Open у Токіо закриватиме основний тенісний календар 2026-го. Наразі з турніру знялись Джессіка Пегула, Іга Швьонтек, Анна Калінська та Еліна Світоліна.

Навпроти кожної з цих тенісисток стоїть позначка "знялась". Зазначимо, що минулим стартом, де грала Світоліна, був останній у сезоні "тисячник", який відбувся з 12 до 18 жовтня у китайському місті Ухань.

Після цього Еліна не поїхала на турнір WTA 500 у Нінбо.

Що відбувається у житті Світоліної

Наразі українська тенісистка переживає складний етап свого життя, який пов’язаний з її розлученням з колишнім французьким гравцем Гаелем Монфісом. Нещодавно стало відомо, як Еліна сповістила чоловіку про наміри розлучитись.

У спортивному розкладі Світоліної значиться Підсумковий турнір WTA в американському Індіан-Веллсі. Змагання відбудуться із 7 до 14 листопада.

Для неї участь у WTA Finals стане четвертим виступом у кар’єрі на змаганнях такого рівня. Раніше наша землячка грала на Підсумковому турнірі із 2017 до 2019 року. Під час другої участі українка завоювала титул, а роком пізніше дійшла до фіналу, де поступилась австралійці Ешлі Барті.