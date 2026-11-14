Свитолина откровенно рассказала о своем задании после беременности

Элина Свитолина впервые за 7 лет участвует в итоговом турнире WTA. Причем впервые в статусе мамы.

Принять участие в этом турнире вновь было одной из главных задач, которые спортсменка поставила перед собой после беременности. Об этом Свитолина рассказала в интервью для YouTube-канала Tennis Channel.

Насколько Свитолина довольна своим достижением

Свитолина отметила, что очень гордится своей работой в этом году и в предыдущие сезоны. После возвращения в тур после беременности ее целью было снова попасть в топ-10 и сыграть на Итоговом турнире в этом году.

Поэтому, конечно, я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе с моей командой. После рождения ребенка были травма, операция. Теперь же участие в этом турнире спустя столько лет воспринимается как награда за проделанную работу,

– отметила украинка.

Она добавила, что пока не задумывалась о том, что может означать для нее победа на турнире. Теннисистка просто сосредоточена на своей игре.

Я уже очень счастлива. Буду стараться и дальше находить свою игру, ведь здесь нет легких матчей,

– подчеркнула спортсменка.

По ее словам, самое главное на Итоговом турнире – это выкладываться на полную. А также хорошо играть и демонстрировать боевые качества.

Как Свитолина выступает на Итоговом турнире

Элина Свитолина успешно прошла групповой этап т Итогового турнира и вышла в полуфинал. В частности, в решающем поединке она обыграла Арину Сабаленко. В полуфинале соперницей украинки станет чешка Линда Носкова. Матч с участием Свитолиной состоится 14 ноября.

Отметим, что теннисистка принимает участие в турнире после объявления о развод со своим мужем Гаэлем Монфисом. Это вызвало большой резонанс не только в мире тенниса, но и во всем мире.