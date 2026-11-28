В последние годы Украина является одной из ведущих стран мира в такой легкоатлетической дисциплине, как женские прыжки в высоту. И заслуга в этом не только абсолютной чемпионки мира Ярославы Магучих, но и других спортсменок, которые составляют ей более чем достойную конкуренцию – в частности Юлии Левченко.

24 Канал рассказывает о пути украинской легкоатлетки к успеху и малоизвестных фактах из ее жизни за пределами объективов камер в секторе для прыжков.

Левченко – звезда украинской легкой атлетики

Юлия Левченко родилась в Бахмуте и в юном возрасте переехала в Киев, где начала заниматься спортом. Правда, это были танцы, а не легкая атлетика, а параллельно девочка еще и посещала художественную школу.

К счастью для украинского спорта, в определенный момент Юлия сделала правильный выбор в пользу легкоатлетического манежа вместо бального зала.

Большой прорыв в ее карьере произошел в 2017 году, когда спортсменке исполнилось 20 лет. Сначала она завоевала бронзу на чемпионате Европы в помещении в Белграде. Затем впервые поднялась на пьедестал почета этапа Бриллиантовой лиги. А на чемпионате мира в Лондоне сенсационно стала вице-чемпионкой, улучшив свой личный рекорд до 2 метров 1 сантиметра. И это при том, что Юлия еще даже не вышла из возрастной категории юниоров. В том же году она получила награду "Восходящая звезда" от Европейской легкоатлетической ассоциации.

Лидерские позиции Левченко в сборной пошатнулись с ростом результатов " Ярослава Магучих ". В 2020–2021 годах Юлия начала регулярно уступать на соревнованиях своей соотечественнице. К тому же она переболела коронавирусом, потому что потеряла оптимальную форму.

Долгое время Левченко не могла вернуться на те вершины, которые ей удавалось покорять до наступления нового десятилетия. И вот, наконец, в 2026 году она стала серебряной призеркой чемпионата мира в помещении – первое подобное достижение в ее карьере.

Личное счастье Юлии Левченко

Уроженке Донецкой области удалось совместить успешную спортивную карьеру с семейной жизнью. Со своим будущим мужем, бегуном Юрием Кищенко, она познакомилась на тренировочных сборах еще в подростковом возрасте, а в 2019 году они обручились.

Однако свадьба долго откладывалась, пока в 2024 году пара не решила, что больше ждать нельзя. Юлия и Юлий расписались в июле, при этом невеста была в довольно простом платье и удобных кроссовках. А в качестве гостьи присутствовала Ирина Геращенко, партнерша Левченко по сборной, с которой они являются хорошими подругами.

Юрий Кищенко приостановил спортивную карьеру в 2022 году, чтобы с оружием в руках защищать Украину. Так же поступил и отец Юлии Левченко.