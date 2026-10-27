"Сомневалась и боялась": Юлия Левченко возвращается к соревнованиям после травмы

Юлия Левченко / Фото: Getty Images
Прошлый сезон для прыгуньи в высоту Юлии Левченко был омрачен травмой, которая не позволила ей достойно выступить на самых ответственных соревнованиях летом и осенью. Однако сейчас этот вопрос уже решен.
В комментарии "Суспильне Спорт" Левченко подтвердила, что травма больше не доставляет ей беспокойства. Таким образом, она сможет начать новый сезон в полной готовности, пишет 24 Канал.
Левченко восстановилась после травмы
28-летняя уроженка Бахмута уже проходит в Киеве программу подготовки к зимней части сезона – соревнованиям в закрытых помещениях.
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Бытовая травма, которую Юлия получила в июне, имела довольно длительные последствия: два месяца она провела практически вне соревновательного режима, затем в следующих четырех стартах ни разу не смогла пробиться на подиум. Но теперь Левченко полностью восстановилась, и ничто не должно помешать ее выступлениям в секторе в 2027 году.
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Достижения Юлии Левченко в 2026 году
Прошлый сезон стал для украинки одним из лучших в карьере. Сначала она завоевала серебро на чемпионате мира в помещении, уступив лишь соотечественнице Ярославе Магучих.
Также Левченко впервые за много лет смогла добиться максимального успеха на этапе Бриллиантовой лиги. Она завоевала золото в Сямене, опередив всех соперниц, включая лидера сборной.
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