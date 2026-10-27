"Сумнівалася і боялася": Юлія Левченко повертається до змагань після травми

У коментарі "Суспільному Спорт" Левченко підтвердила, що ушкодження їй більше не дошкуляє. Тож у новий сезон вона зможе увійти з повною готовністю, пише 24 Канал.

Реклама Adv

Левченко відновилася від травми

28-річна уродженка Бахмута вже проходить у Києві програму підготовки до зимової частини сезону – змагань у закритих приміщеннях.

Було важко після відпочинку — тіло все забуває. Настрій хороший, бойовий. Треба нагуляти апетит до змагального сезону– заявила Левченко.

Побутова травма, якої Юлія зазнала у червні, мала досить тривалі наслідки: два місяці вона провела практично поза змагальним режимом, потім у наступних чотирьох стартах жодного разу не змогла пробитися на подіум. Але тепер Левченко повністю відновилася, і ніщо не має стати на заваді її виступам у секторі у 2027 році.

Коли вийшла на змагання після травми, дуже сумнівалася та боялася, але всі сказали, що вже можна. Це спрацювало– поділилася спортсменка.

Реклама

Досягнення Юлії Левченко у 2026 році

Минулий сезон був для українки одним із найкращих у кар'єрі. Спершу вона здобула срібло чемпіонату світу у приміщенні, поступившись лише співвітчизниці Ярославі Магучіх.

Також Левченко уперше за багато років змогла досягти максимального успіху на етапі Діамантової ліги. Вона взяла золото у Сямені, випередивши усіх конкуренток, включно з лідеркою збірної.