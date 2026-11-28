24 Канал розповідає про шлях української атлетки до успіху та маловідомі факти з ї життя поза об'єктивами камер у секторі для стрибків.

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Левченко – зірка української легкої атлетики

Юлія Левченко народилася у Бахмуті і в юному віці переїхала до Києва, де розпочала займатися спортом. Щоправда це були танці, а не легка атлетика, а паралельно дівчинка ще й відвідувала художню школу.

На щастя для українського спорту, в певний момент Юлія зробила правильний вибір на користь легкоатлетичного манежа замість бальної зали.

Великий прорив у її кар'єрі стався у 2017 році, коли спортсменці виповнилося 20 років. Спершу вона здобула бронзу на чемпіонаті Європі у приміщенні в Белграді. Потім вперше піднялася на п'єдестал пошани етапу Діамантової ліги. А на світовій першості у Лондоні сенсаційно стала віцечемпіонкою, поліпшивши свій особистий рекорд до 2 метрів 1 сантиметра. І це при тому, що Юлія ще навіть не вийшла з вікової категорії юніорів. Того ж року вони отримала нагороду "Висхідна зірка" від Європейської легкоатлетичної асоціації.

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Лідерські позиції Левченко у збірній похитнулись зі зростанням результатів Ярослави Магучіх. У 2020-2021 роках Юлія почала регулярно поступатися на змаганнях своїй співвітчизниці. Вона ще й перехворіла на коронавірус, через що втратила оптимальну форму.

Тривалий час Левченко не могла повернутися на ті вершини, які підкорювались їй до настання нового десятиліття. І ось нарешті у 2026 році вона стала срібною призеркою чемпіонату світу у приміщенні – перше подібне досягнення в її кар'єрі.

Особисте щастя Юлії Левченко

Уродженці Донеччини вдалося поєднати успішну спортивну кар'єру з сімейним життям. Зі своїм майбутнім чоловіком бігуном Юрієм Кіщенком вона познайомилась на тренувальних зборах ще у підлітковому віці, а у 2019 році вони заручились.

Проте весілля тривалий час відкладалося, поки у 2024-ому році пара не вирішила, що далі чекати вже не можна. Розписалися Юлія та Юлій у липні, при чому наречена була у досить простій сукні і зручних кросівках. А гостею стала Ірина Геращенко, партнерка Левченко по збірній, з якою вони є хорошими подругами.

Юрій Кіщенко призупинив спортивну кар'єру у 2022 році, щоб зі зброєю в руках захищати Україну. Так само вчинив і батько Юлії Левченко.