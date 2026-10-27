"Сомневалась и боялась": Юлия Левченко возвращается к соревнованиям после травмы

Прошлый сезон для прыгуньи в высоту Юлии Левченко был омрачен травмой, которая не позволила ей достойно выступить на самых ответственных соревнованиях летом и осенью. Однако сейчас этот вопрос уже решен.

В комментарии "Суспильне Спорт" Левченко подтвердила, что травма больше не доставляет ей беспокойства. Таким образом, она сможет начать новый сезон в полной готовности, пишет 24 Канал.

Левченко восстановилась после травмы

28-летняя уроженка Бахмута уже проходит в Киеве программу подготовки к зимней части сезона – соревнованиям в закрытых помещениях.

Было тяжело после отдыха – тело все забывает. Настроение хорошее, боевое. Надо нагулять аппетит к соревновательному сезону,

– заявила Левченко.

Бытовая травма, которую Юлия получила в июне, имела довольно длительные последствия: два месяца она провела практически вне соревновательного режима, затем в следующих четырех стартах ни разу не смогла пробиться на подиум. Но теперь Левченко полностью восстановилась, и ничто не должно помешать ее выступлениям в секторе в 2027 году.

Когда вышла на соревнования после травмы, очень сомневалась и боялась, но все сказали, что уже можно. Это сработало,

– поделилась спортсменка.

Достижения Юлии Левченко в 2026 году

Прошлый сезон стал для украинки одним из лучших в карьере. Сначала она завоевала серебро на чемпионате мира в помещении, уступив лишь соотечественнице Ярославе Магучих.

Также Левченко впервые за много лет смогла добиться максимального успеха на этапе Бриллиантовой лиги. Она завоевала золото в Сямене, опередив всех соперниц, включая лидера сборной.