"Уже вышла из этого возраста": в России намекнули на проблемы для 20-летней любовницы Путина

Олимпийский чемпион из России Дмитрий Васильев высказался о будущем 20-летней фигуристки Камилы Валиевой. Он считает, что спортсменке будет непросто вернуться на вершину.

Российская фигуристка, которую связывают с Владимиром Путиным, переживает непростой период в карьере. На фоне проблем с допуском к международным соревнованиям и пропуском внутренних соревнований перспективы ее возвращения остаются неопределенными, сообщает 24 Канал.

В России заговорили о проблемах Валиевой

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил перспективы Камилы Валиевой. По его мнению, фигуристке будет сложно вновь демонстрировать результаты высочайшего уровня из-за особенностей женского фигурного катания.

Васильев подчеркнул, что этот вид спорта предполагает очень ранний пик карьеры. Большинство выдающихся результатов спортсменки показывают в юном возрасте.

Камила Валиева по меркам фигурного катания уже вышла из этого возраста, и ей будет очень непросто. Но если она поставила перед собой цель, возможно, ей удастся преодолеть все испытания и трудности,

– цитирует Васильева пропагандистское издание РИА Новости.

В то же время олимпийский чемпион не стал списывать Валиеву со счетов. Он предположил, что фигуристка еще может показать высокие результаты, по крайней мере, на отдельных важных турнирах.

Почему будущее российской фигуристки оказалось под вопросом

Карьерные перспективы Валиевой осложняют не только спортивные факторы. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал ее на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Речь шла о положительной допинг-пробе, взятой перед зимней Олимпиадой-2022 в Пекине. В результате пересмотра результатов сборную России лишили золота командного турнира.

Срок отстранения истек 25 декабря 2025 года, однако вернуться на международную арену спортсменке не удалось. В сентябре Международный союз конькобежцев отозвал ее нейтральный статус, а Валиева решила не обжаловать это решение в CAS.

Дополнительное внимание к фигуристке привлекает ее личная жизнь. В СМИ 20-летнюю спортсменку называют новой любовницей Владимира Путина после ее появления рядом с российским президентом на открытии "Игр будущего" в Казани в феврале 2024 года.

К тому же Камила Валиева рискует пропустить серию Гран-при России из-за проблем со здоровьем. Спортсменке не рекомендуют интенсивные прыжковые нагрузки, а значит, ее возвращение к полноценным соревнованиям откладывается.