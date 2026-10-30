"Вже вийшла з цього віку": у Росії натякнули на проблеми для 20-річної коханки Путіна

Російська фігуристка, яку пов'язують з Володимиром Путіним, переживає непростий період у кар'єрі. На тлі проблем із допуском до міжнародних стартів та пропуском внутрішніх змагань перспективи її повернення залишаються невизначеними, передає 24 Канал.

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У Росії заговорили про проблеми Валієвої

Дворазовий олімпійський чемпіон із біатлону Дмитро Васильєв оцінив перспективи Каміли Валієвої. На його думку, фігуристці буде складно знову демонструвати результати найвищого рівня через особливості жіночого фігурного катання.

Васильєв наголосив, що цей вид спорту передбачає дуже ранній пік кар'єри. Більшість видатних результатів спортсменки показують у юному віці.

Каміла Валієва за мірками фігурного катання вже вийшла з цього віку, і їй буде дуже непросто. Але якщо вона поставила перед собою мету, можливо, їй вдасться пройти всі випробування та труднощі– цитує Васильєва пропагандистське видання РИА Новости.

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Водночас олімпійський чемпіон не став списувати Валієву з рахунків. Він припустив, що фігуристка ще може показати високі результати, щонайменше на окремих важливих турнірах.

Чому майбутнє російської фігуристки опинилося під питанням

Кар'єрні перспективи Валієвої ускладнюють не лише спортивні чинники. У січні 2024 року Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував її на чотири роки через порушення антидопінгових правил. Йшлося про позитивну допінг-пробу, взяту перед зимовою Олімпіадою-2022 у Пекіні. Унаслідок перегляду результатів збірну Росії позбавили золота командного турніру.

Термін відсторонення завершився 25 грудня 2025 року, однак повернутися на міжнародну арену спортсменці не вдалося. У вересні Міжнародний союз ковзанярів відкликав її нейтральний статус, а Валієва вирішила не оскаржувати це рішення в CAS.

Додаткову увагу до фігуристки привертає її особисте життя. У медіа 20-річну спортсменку називають новою коханкою Володимира Путіна після її появи поруч із російським президентом на відкритті "Ігор майбутнього" в Казані у лютому 2024 року.

До того ж Каміла Валієва ризикує пропустити серію Гран-прі Росії через проблеми зі здоров'ям. Спортсменці не рекомендують інтенсивні стрибкові навантаження, а отже, її повернення до повноцінних змагань відкладається.