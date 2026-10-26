20-летняя "любовница Путина" получила заключение врачей – о льде придется забыть

Камила Валиева рискует пропустить серию Гран-при из-за проблем со здоровьем. Спортсменке не рекомендуют интенсивные прыжковые нагрузки.

20-летняя фигуристка, которую связывают с Владимиром Путиным, может пропустить ряд соревнований. Валиева до сих пор не имеет допуска к международным стартам, а ее спортивное будущее остается неопределенным, сообщает 24 Канал.

Почему Валиева может пропустить Гран-при

Камила Валиева с высокой вероятностью не выступит в серии Гран-при России. Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Валиевой на данном этапе нежелательны интенсивные прыжковые нагрузки,

– цитирует собеседника российское агентство.

Других подробностей о состоянии здоровья фигуристки не сообщается. В то же время ранее стало известно, что спортсменка вернулась в тренировочную группу Этери Тутберидзе.

В России уже звучат предположения, что Валиева может досрочно завершить сезон. В частности, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявляла, что фигуристке, возможно, стоит сосредоточиться на подготовке к следующему сезону, а не выходить на лед сейчас.

Фигуристка не может выступать на международной арене

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дело касалось положительной допинг-пробы, взятой перед зимней Олимпиадой-2022 в Пекине. После пересмотра результатов сборную России лишили золота командного турнира.

Срок дисквалификации истек 25 декабря 2025 года, однако возвращения на международную арену не произошло. 5 сентября Международный союз конькобежцев отозвал допуск Валиевой к международным соревнованиям, а фигуристка решила не обжаловать это решение в CAS.

Дополнительное внимание к спортсменке привлекли слухи о ее личных отношениях с Владимиром Путиным. В СМИ Валиеву называют "новой любовницей" российского президента после ее появления рядом с ним на открытии "Игр будущего" в Казани в феврале 2024 года.