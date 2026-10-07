Российская надежда в фигурном катании, которую часто связывают с хозяином Кремля, Камила Валиева близка к уходу из спорта. Об этом говорится и в сообщениях международных организаций.

Валиева не будет обжаловать свое отстранение от выступлений на международной арене в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщили пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

Что известно о продолжении карьеры Валиевой

Российские источники отметили, что получили подтверждение от CAS о том, что Валиева не подавала апелляцию в связи с отказом ISU предоставить ей нейтральный статус.

Кроме того, в России сообщили, что 24 сентября суд зарегистрировал апелляции Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина, но не Камилы Валиевой.

Напомним, что в августе ISU сначала предоставил Валиевой нейтральный статус на сезон 2026/27, а затем отозвал его после повторной проверки, поскольку она больше не соответствует требованиям организации. Теперь россиянка не может выступать на турнирах ISU.

Что говорят о будущем Валиевой в России

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а теперь депутат Госдумы России, открыто поддерживающая войну против Украины, Ирина Роднина заявила, что "новой любовнице Путина" мешает психологическая травма.

В Москве также распространяется мнение, что 20-летняя Валиева близка к тому, чтобы, чтобы завершить спортивную карьеру.

Напомним, что ее называют "новой любовницей Путина", поскольку в 2022 году впервые появились слухи о близких отношениях между кремлевским диктатором и Валиевой. С тех пор девушка активно участвует в мероприятиях российской пропаганды.