В соревновательные перспективы фигуристки Камилы Валиевой уже не верят даже в России. Там ей рекомендуют досрочно завершить соревновательный сезон.

Связанную с Кремлем спортсменку призвали отойти в тень. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина хотела бы видеть фигуристку в лучшей форме. Об этом она рассказала российским СМИ.

Что сказала Роднина о Валиевой

В настоящее время депутат Госдумы России, открыто поддерживающая войну против Украины, Ирина Роднина не хочет видеть Валиеву на льду в течение текущего зимнего сезона.

Она красивая фигуристка, красиво катается, но сегодня она не оправдывает того внимания, которое ей уделяют. Наверное, тренерская бригада разработает для нее другой план подготовки. Возможно, ей не стоит выступать в этом сезоне, возможно, ей стоит выстрелить в следующем,

– сказала Роднина.

Напомним, что Камила Валиева сначала получила, а затем утратила статус "нейтральной" спортсменки после отбытия допинговой дисквалификации. Известно, что она не будет оспаривать это решение в CAS.

Что еще известно о фигуристке

В Москве также распространяется мнение, что 20-летняя Камила Валиева близка к завершению спортивной карьеры.

Напомним, что ее называют "новой любовницей Путина", поскольку в 2022 году впервые появились слухи о близких отношениях между кремлевским диктатором и Валиевой. С тех пор девушка активно участвует в мероприятиях российской пропаганды.