"Сына не уважали": мама Роналду обрадовалась сокрушительному поражению сборной Португалии

Сборная Португалии потерпела разгромное поражение от Дании, но результат матча обсуждают не только из-за игры команд. Мама Криштиану Роналду не сдерживала эмоций после поражения.

Долореш Авейру резко раскритиковала сборную Португалии после разгромного поражения от Дании со счетом 1:4. Она заявила, что команда заслужила такой результат из-за неуважения к ее сыну, сообщает O Jogo.

Мама Роналду обвинила сборную Португалии в неуважении к сыну

Долореш Авейру возмутило то, как в национальной команде простились с ее сыном. По ее словам, Криштиану должен был присутствовать на специальной церемонии чествования, а не получать символические знаки внимания в свое отсутствие.

Конечно, ему было грустно. Его обманули. И мне тоже грустно. Поражение было вполне заслуженным – я, честно говоря, даже рада этому,

– заявила мать футболиста.

Она также подчеркнула, что Роналду не чувствовал должного уважения со стороны партнеров по команде. По ее мнению, сборная должна была гораздо лучше попрощаться с одним из величайших футболистов в истории португальского футбола.

Долореш Авейру хочет устроить Роналду отдельное чествование

Мать Криштиану убеждена, что достойно проводить легендарного нападающего должна была его бывшая команда – лиссабонский "Спортинг". Именно там, по ее мнению, футболиста ценят и уважают.

Чествование должно было состояться в его присутствии, а не в его отсутствие. Мы устроим церемонию здесь, в Спортинге. Здесь его ценят. В сборной его не уважали – даже партнеры по команде,

– добавила Авейру.

Напомним, матч против Дании стал первым для португальцев после объявления о завершении международной карьеры Роналду. Перед игрой футболисты сборной вышли на поле в футболках с седьмым номером, а болельщики развернули баннер с надписью "Спасибо, капитан!" и скандировали имя Криштиану уже на седьмой минуте встречи.

Несмотря на символическую церемонию, Португалия потерпела разгромное поражение – 1:4.

Напомним, Роналду сейчас сосредоточен на выступлениях за Аль-Наср. 41-летний футболист хочет победить в азиатской Лиге чемпионов.