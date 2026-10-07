Роналду взбудоражил сеть посланием к Месси

Криштиану Роналду отреагировал на завершение международной карьеры Лионеля Месси. Португалец сказал аргентинцу теплые слова.

Лионель Месси сыграл последний матч за национальную сборную и попрощался с болельщиками после более чем 20 лет в составе "альбиселесте". На это знаковое событие отреагировал его давний соперник Криштиану Роналду, сообщает 24 Канал.

Роналду оставил Месси теплое послание

Капитан сборной Португалии прокомментировал пост Месси в инстаграме, в котором аргентинец поделился эмоциями после последнего матча за национальную команду.

Роналду отметил огромный вклад Месси в сборную Аргентины и подчеркнул, что достижения легендарного нападающего навсегда останутся частью истории футбола.

Лео, ты столько лет защищал честь своей страны – твое наследие будут помнить вечно. Мое глубокое уважение за все, чего ты достиг с Аргентиной. Обнимаю,

– написал 41-летний нападающий.

Противостояние Роналду и Месси на протяжении многих лет было одной из главных тем мирового футбола.

Месси поставил точку в карьере за Аргентину

Последним матчем 39-летнего Месси за сборную стала товарищеская встреча против Бенина, которая состоялась 6 октября. Аргентина победила со счетом 3:0, а ее капитан отличился голом с пенальти и двумя результативными передачами.

Месси завершил выступления за "альбиселесте" после более чем двух десятилетий в национальной команде. Всего он провел 208 матчей, в которых забил 126 голов и отдал 69 голевых передач.

За это время нападающий выиграл с Аргентиной чемпионат мира-2022, две Копа Америка, Финалиссиму и Олимпийские игры-2008.

Напомним, после прощального матча Месси возник скандал – аргентинец не захотел сфотографироваться вместе с вратарем сборной Бенина.