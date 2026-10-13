Теперь он открыто на стороне России: кубинский боксер безжалостно раскритиковал Трампа

Кубинский боксер Йорденис Угас резко раскритиковал действия Трампа. Спортсмену очень не понравилось, что президент США фактически снял санкции с российского топлива.

Свои мысли кубинский боксер изложил в социальной сети Х. Свой пост он еще и подкрепил фотографией, на которой Трамп пожимает руку Путину.

Что сказал Угас

Угас написал, что Трамп согласился дать России еще больше денег, чтобы та продолжала убивать украинцев. Теперь президент США совершенно открыто на стороне Путина.

А еще называли Байдена слабым президентом. Трампу безразличны действия убийцы и геноцидника Путина, лишь бы вступить с ним в союз,

– жестко раскритиковал президента США боксер.

Он также добавил, что ему интересно, о чем сейчас думает сенатор Линдси Грэм, который последние дни своей жизни провел, разрабатывая закон для осуждения России и Путина.

Что известно о Йорденисе Угасе

Йорденис Угас – известный кубинский профессиональный боксер. Он был чемпионом мира по версии WBA. А еще раньше завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Но самая большая его победа произошла 22 августа 2021 года. Тогда он боксировал против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо и одолел своего соперника. Для Пакьяо этот бой стал последним в карьере.

В целом Угас внимательно следит за политической ситуацией в мире и постоянно активно ее комментирует. В частности, уже не впервые он осуждает действия России и Путина, поддерживает украинцев. Теперь за помощь стране-агрессору от боксера досталось и Трампу.

Кто еще из спортсменов критиковал Трампа

Недавно решение Трампа о разрешении России экспортировать дизельное топливо в США раскритиковал бывший чешский хоккеист Доминик Гашек. За такие действия он назвал президента США настоящим предателем демократического мира.

Также обладатель Кубка Стэнли отмечал, что Трамп открыто вступил в союз с Путиным. Теперь они оба пытаются заставить Украину капитулировать. Однако чех убежден, что у них ничего не получится.