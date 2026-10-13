Такі свої думки кубинський боксер написав у соцмережі Х. Свій пост він ще й підкріпив світлиною, на якій Трамп тисне руку Путіну.

Що сказав Угас

Угас написав, що Трамп погодився дати Росії ще більше грошей, аби та продовжувала вбивати українців. Тепер президент США точно відверто на боці Путіна.

А ще називали Байдена слабким президентом. Трампу байдуже до дій вбивці та геноцидника Путіна, аби тільки вступити з ним у союз,

– жорстко розкритикував президента США боксер.

Він також додав, що йому нині цікаво, про що зараз думає сенатор Ліндсі Грем, який останні дні свого життя провів, розробляючи закон для засудження Росії та Путіна.

Що відомо про Йорденіса Угаса

Йорденіс Угас – відомий кубинський боксер-професіонал. Він був чемпіоном світу за версією WBA. А ще раніше здобував бронзову медаль Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні.

Та найбільша його перемога сталась 22 серпня 2021 року. Тоді він боксував проти легендарного філіппінця Менні Пак'яо та здолав свого суперника. Для Пак'яо цей бій став останнім у кар'єрі.

Загалом Угас уважно стежить за політичною ситуацією у світі та постійно активно її коментує. Зокрема, вже не вперше він засуджує дії Росії та Путіна, підтримує українців. Тепер за допомогу країні-агресору дісталось від боксера й Трампу.

Хто ще зі спортсменів критикував Трампа

Нещодавно рішення Трампа про дозвіл Росії експортувати дизельне паливо в США розкритикував колишній чеський хокеїст Домінік Гашек. За такі дії він назвав президента США справжнім зрадником демократичного світу.

Також володар Кубка Стенлі зазначав, що Трамп відверто вступив у союз із Путіним. Тепер вони обидва намагаються примусити Україну до капітуляції. Однак чех переконаний, що в них нічого не вийде.