"Ему осталось 3 дня футбола": в семье Ямаля сделали позорное заявление после "Золотого мяча"

Гарри Кейн получил "Золотой мяч" в 2026 году. Ламин Ямаль занял в голосовании за эту награду лишь третье место.

После поражения испанца на "Золотом мяче" в его семье прозвучало позорное заявление. Дядя футболиста в комментарии для El Larguero принизил значение этой награды.

Что сказал дядя Ламина Ямаля

Дядя Ламина Ямаля, которого зовут Абдул Абделлауи, категорически не согласен с результатами голосования за "Золотой мяч". Журналист Нил Сола посетил его бар в Рокафонде и записал гневный комментарий родственника футболиста Барселоны.

Абделлауи сказал, что его племянник был фантастическим. Он был лучшим игроком в мире, и об этом знают все. Мол, если вы любите футбол, то вы идете смотреть игру Ламина Ямаля, а не Гарри Кейна.

Англичанин – просто бомбардир, тогда как мой племянник – лучший игрок, который блистает на поле. Он не выиграл только потому, что люди говорят: мол, он очень молод, ему всего 19, и он свое еще выиграет. У Кейна же осталось всего 3 дня футбола, так что давайте дадим ему этот "Золотой мяч",

– возмутился дядя игрока каталонцев.

Он добавил, что Ламин выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании и, самое главное, – чемпионат мира. Он сыграл очень хорошо и провел невероятный сезон. Он забил такие голы, которые никто другой забить не сможет.

Ламин пасует, отдает результативные передачи. Он делает все что угодно. Поэтому мы испытываем огромное разочарование,

– отметил родственник Ямаля.

Абдул подытожил, что, впрочем, это отчаяние продлится всего несколько дней, и Ямаль начнет работать над следующим "Золотым мячом". Дядя футболиста предсказал, что его племянник выиграет 5 "Золотых мячей".

Что известно о "Золотом мяче" 2026 года

Гарри Кейн завоевал "Золотой мяч" в 2026 году. В сезоне 2025/26 англичанин стал лучшим бомбардиром Европы, тем самым выиграв "Золотую бутсу". Вместе с Баварией нападающий победил в чемпионате Германии, а в составе сборной Англии стал бронзовым призером чемпионата мира.

Интересно, что Ямаль занял лишь 3-е место в голосовании за "Золотой мяч". Он уступил Гарри Кейну и Килиану Мбаппе. Также на церемонии награждения камеры запечатлели лицо испанца после того, как Гарри Кейн получил "Золотой мяч". Вингер Барселоны был очень расстроен.