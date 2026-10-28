Ямаль впервые отреагировал на фиаско с "Золотым мячом"

Ламину Ямалу не удалось стать первым в истории подростком, получившим награду "Золотой мяч". После объявления имени Гарри Кейна испанец не смог скрыть разочарования на лице.

Прошло более суток, прежде чем Ямаль справился с эмоциями и отреагировал на события в Лондоне в соцсетях. Свое сообщение игрок "Барселоны" посвятил будущему, пишет 24 Канал.

Что написал Ямаль о поражении Кейну

19-летний вундеркинд решил отнестись к своему досадному поражению как к временному явлению. Мол, нужно и дальше идти по выбранному пути, и рано или поздно награда от France Football все же достанется звезде сборной Испании.

Это обязательно произойдет. На хорошие вещи нужно время. Без спешки, с надеждой и уверенностью, что однажды наступит и мое время,

– написал Ямаль.

Он добавил, что теперь может полностью сосредоточиться на главном: чтобы "Барселона" снова начала побеждать. У каталонцев в последнее время не все гладко: команда, которая с начала сезона только и делала, что обыгрывала соперников, потерпела два поражения подряд – от ПСЖ в Лиге чемпионов и от "Реала" в Ла Лиге.

Ямаль на церемонии Ballon d'Or

Совсем без награды Ламин Ямаль в Лондоне не остался: третий год подряд его признали лучшим молодым футболистом планеты, а статуэтку он получил из рук президента УАФ Андрея Шевченко.

В то же время семья Ямаля осталась крайне разочарованной тем, что Ламин не получил "Золотой мяч". Дядя испанца даже позволил себе скандальное высказывание о том, что Кейн получил награду, "потому что ему осталось всего три дня футбола, а Ламин еще молод".