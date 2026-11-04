Без Ярмоленко и Лунина: Мальдера объявил состав сборной Украины на Лигу наций

Тренерский штаб национальной сборной определил состав футболистов, которые будут вызваны на ноябрьские матчи Лиги наций. В лагере команды не будет нескольких известных игроков.

Андреа Мальдера вызвал в лагерь сборной 25 игроков, а еще 9 вошли в резервный список. Об этом сообщили официальные ресурсы УАФ.

Кто поедет в сборную Украины

В заявке на матчи двух последних туров группового этапа Лиги наций отсутствуют, например, Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин; Артем Довбик – в резервном списке.

Заявка сборной Украины на матчи Лиги наций:

Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризник (Шахтер), Георгий Ермаков (Харьков).

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба – Полесье), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Тарас Михавко (Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Крупский (Харьков).

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба – Шахтер), Александр Андриевский (Полесье), Иван Варфоломеев (Линкольн, Англия), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия).

Нападающие: Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Александр Назаренко, Игорь Краснопир (оба – Полесье), Александр Зубков (АЕК, Греция), Матвей Пономаренко (Динамо), Даниил Сикан (Андерлехт, Бельгия), Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция), Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), Алексей Кащук (Карабах, Азербайджан).

Резервный список: Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгий Бущан (все – Динамо), Артем Довбик (Болонья, Италия), Александр Драмбаев ("ЛНЗ"), Владислав Ванат (Жирона, Испания), Артем Бондаренко (Аль-Ахли, Саудовская Аравия), Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия).

Отметим, что впервые в заявку национальной команды попал Алексей Кащук, представляющий "Карабах". В текущем сезоне на счету вингера 5 голов и 1 голевая передача в 17 матчах за азербайджанский клуб.

Когда Украина будет играть в Лиге наций

Сборная Украины выступает во втором по силе дивизионе B и стремится вернуться в элитный – A, где играют сильнейшие команды мира, такие как Испания, Франция, Англия и другие.

Чтобы напрямую перейти в высшую лигу, "сине-желтым" нужно выиграть свою группу. Также это можно сделать, заняв второе место, однако при таком сценарии придется выиграть в стыковой стадии.

Матч 5-го тура подопечные Андреа Мальдеры сыграют в субботу, 14 ноября, на выезде против Северной Ирландии. А заключительный поединок группового этапа пройдет 17 ноября в словацком Кошице, где команда сыграет с Грузией. Оба матча начнутся в 21:45 по киевскому времени.