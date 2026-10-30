Стало известно, сколько еще планирует играть Месси за Интер Майами

Лионель Месси останется в футболе как минимум до тех пор, пока ему не исполнится 41 год. Легендарный аргентинский футболист пока не рассматривает вариантов завершения карьеры.

Месси будет играть за Интер из Майами еще как минимум два года. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Сколько еще будет играть Месси

Источник отмечает, что Лионель не рассматривает варианты завершения футбольной карьеры или отъезда в родную Аргентину.

Никаких переговоров о возвращении Лионеля Месси в Ньюэллс Олд Бойз не ведется, несмотря на появившиеся сообщения. Месси очень счастлив в Интере (Майами), так же как и его семья. Лео хочет выполнить текущий контракт как минимум до конца 2028 года. Возможно, даже дольше, это решат позже,

– говорится в сообщении.

Отметим, что в текущем сезоне 39-летний обладатель восьми "Золотых мячей" сыграл за клуб 34 матча, в которых забил 29 голов и отдал 15 голевых передач.

Что происходит в карьере Месси

В понедельник, 26 октября, мир узнал имя обладателя "Золотого мяча" 2026 года. Победителем впервые в карьере стал английский нападающий Гарри Кейн.

Лионель Месси занял в голосовании 5-е место. Аргентинец не посетил церемонию награждения, которая состоялась в Лондоне. Причиной этого стало то, что на прошлой неделе футболист вместе с семьей летал из США в Испанию, чтобы получить престижную премию принцессы Астурийской за выдающиеся достижения в спорте, а впоследствии сразу же сыграл матч в Соединенных Штатах.