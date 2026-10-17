"Предлагала пропустить тренировку": мама Магучих рассказала о детстве дочери

Ярослава Магучих всегда стремилась к совершенствованию и высоким результатам. О ее спортивном пути рассказала мама чемпионки.

Ольга Магучих отметила, что дочь всегда очень ответственно подходила к тренировкам. Ее слова приводит YouTube-канал Министерства молодежи и спорта Украины.

Что о Ярославе Магучих сказала ее мама

Золотая олимпийская медалистка по прыжкам в высоту не разменивала спортивные цели на желание даже краткосрочного отдыха.

Я иногда предлагала ей: "Может, ты пропустишь тренировку?", когда был какой-то праздник. Она всегда отвечала: "Сначала тренировка – а потом празднование",

– рассказала Ольга Магучих.

Мать мировой рекордсменки добавила, что дочь всегда нацеливалась на то, что на нее будет смотреть большая аудитория. Правда, успех она представляла себе все же несколько иначе.

Она очень любила петь и хотела стать певицей, говорила: "Я буду собирать стадионы",

– добавила Ольга Магучих.

Недавно Ярослава все же публично спела. Спортсменка исполнила отрывок из популярной песни "Звездочка, гори" Анны Тринчер, когда находилась в Киеве.

Что известно о карьере и жизни Ярославы Магучих

В течение соревновательного сезона она стала чемпионкой мира в помещении, затем чемпионкой Европы, а также первой в истории абсолютной чемпионкой на соревнованиях в Будапеште.

Известно, что Ярослава уже давно встречается с с парнем по имени Назар. Он является сыном Татьяны Степановой, тренера самой Магучих.