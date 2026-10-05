Украина уступила Венгрии: два гола за минуту перечеркнули все

Сборная Украины во второй раз за 10 дней встретилась с Венгрией в Лиге наций. Команда Мальдеры больше контролировала мяч, но проиграла со счетом 1:2.

После победы над венграми в первом очном матче команды вновь встретились уже на поле, которое номинально считается домашним для Украины. "Сине-желтые" подошли к матчу с кадровыми проблемами, но с первых минут пытались перехватить инициативу, передает 24 Канал.

Украина – Венгрия 1:2

Голы: Яремчук, 84 – Тот, 52, Чингер, 85

Украинцы активнее начали встречу и первыми создали опасный момент. Олег Очеретько нанес удар из-за пределов штрафной площадки – мяч попал в перекладину. На добивании оказался Виктор Цыганков, однако переиграть венгерского голкипера ему не удалось.

Подопечные Мальдеры в целом действовали агрессивно и много работали без мяча. Впереди хорошо цеплялись за передачи Игорь Краснопир и Матвей Пономаренко, у которого также была возможность отличиться.

Венгры долгое время практически ничего не создавали у ворот Анатолия Трубина. Гости в основном отвечали фолами, и лишь в конце первого тайма смогли выровнять игру.

В итоге до перерыва ни одна из команд так и не нанесла удара в створ ворот.

Два гола за минуту похоронили Украину

После перерыва венгры активизировались и на 52-й минуте открыли счет. Доминик Собослай оттянул на себя украинских защитников и отдал пас на Виталиша, который нашел в штрафной Милана Тота. Нападающий пробил точно между ног Трубина – 0:1.

Украина могла быстро ответить, но Велетень затянул с ударом в перспективной атаке. В дальнейшем хозяева больше контролировали мяч, тогда как венгры отступили к собственным воротам.

На 84-й минуте украинцам наконец удалось сравнять счет. Александр Пихаленок подал с углового, а Роман Яремчук головой переправил мяч в сетку – 1:1.

Впрочем, радость "сине-желтых" длилась всего минуту. Защита Украины оставила без присмотра Чингера, который воспользовался ошибкой и мощно пробил под перекладину. Трубин был бессилен.

Украина бросилась отыгрываться, однако спасти хотя бы ничью не удалось. В итоге команда Мальдеры потерпела второе поражение подряд в Лиге наций и уступила Венгрии со счетом 1:2.