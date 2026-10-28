В Англии сообщили неутешительные новости о Мудрике

Михаил Мудрик до сих пор восстанавливается после травмы, полученной практически сразу после первого матча за Тоттенхэм. Похоже, реабилитация украинца затягивается.

Об этом сообщило издание The Standard. Учитывая новые сроки восстановления игрока, он, скорее всего, не сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах Лиги наций.

Когда Мудрик вернется на поле

Вингер Тоттенхэма продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа. Ранее поступала информация, что он сможет сыграть уже в ближайшие выходные в матче против Кристал Пэлас.

Однако, по последним данным, украинец будет вне игры еще почти месяц. Лондонцы ожидают возвращения на поле футболиста, взятого в аренду у Челси, 21 ноября в матче против Ипсвича.

Теоретически, Мудрик мог бы сыграть и раньше. Однако в "шпорах" тщательно относятся к здоровью футболистов и не собираются рисковать ими ради скорейшего возвращения в игру. Это означает, что на него вряд ли сможет рассчитывать сборная Украины, которая уже 14 ноября проведет матч 5-го тура Лиги наций против Северной Ирландии.

Что известно о Мудрике в Тоттенхэме

Михаил Мудрик летом 2026 года получил разрешение вернуться в футбол после почти двухлетней дисквалификации из-за допинга. В поисках игровой практики украинец отправился в Тоттенхэм, который тренирует Роберто де Дзерби, фактически открывший игроку путь в большой футбол в Шахтере еще в 2021 году.

Мудрик дебютировал за "шпор" в матче АПЛ, выйдя на замену, но сразу после игры пожаловался на боль в голеностопе. Из-за травмы он пропустил сентябрьско-октябрьские матчи сборной Украины.

Роберто де Дзерби сначала сообщал, что Мудрик восстановится в конце октября. Однако впоследствии заявил, что срок реабилитации украинца затягивается.

Кроме того, в Англии появление украинца на трибунах во время матча Шахтера против АЕКа в Лиге чемпионов назвали плохим сигналом. Это означало, что Мудрик еще не тренируется в полную силу и, следовательно, далек от возвращения на поле.