Михаил Мудрик вступил в прямой конфликт с Украинской ассоциацией футбола, обвинив персонал сборной в своем допинг-скандале. На этом фоне под большим вопросом оказались перспективы вингера в основной команде.

Президент УАФ Андрей Шевченко публично опроверг обвинения Мудрика. Свое отношение к ситуации уже сформулировал и главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера, пишет sport.ua.

Будет ли Мудрик в сборной Украины

Как утверждают инсайдеры, Андреа Мальдера решил не вмешиваться в скандал между Михаилом Мудриком и УАФ, поскольку работает в сборной относительно недавно. Итальянец не хотел бы глубоко вникать в детали допингового дела вингера, которое началось задолго до того, как он возглавил "сине-желтых".

При этом Мальдера сосредоточен на том, чтобы не пострадали интересы сборной Украины. Поэтому он продолжает рассчитывать на Мудрика в матчах отборочного турнира Евро-2028, если вингер будет получать достаточно игрового времени в клубе.

С этим у Михаила могут возникнуть проблемы: в скандальном интервью он изрядно разозлил болельщиков Тоттенхэма и Челси, ведь заявил, что всегда мечтал выступать за "Арсенал".

Эксперты отмечают, что сборная крайне нуждается в возвращении Мудрика, потому что на позиции левого вингера Мальдера так и не нашел бывшему футболисту Шахтера замену.