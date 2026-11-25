В скандальном интервью Михаил Мудрик хорошенько раскритиковал сборную Украины, обвинив персонал команды во всех смертных грехах. Ответить на упреки футболиста решился главный менеджер "сине-желтых".

Алексей Таргонский в комментарии UA-Football раскрыл подробности того, как организован быт сборной во время выездных матчей. Он утверждает, что жалобы Мудрика не соответствуют действительности.

Как сборная проживает во время матчей

По словам Таргонского, он был удивлен жалобами Михаила Мудрика на то, что команда иногда не имеет доступа к тренажерному залу. Менеджер утверждает, что даже в том случае, если отель не предоставляет такую услугу, все необходимое оборудование для физических тренировок все равно привозят и размещают в одной из свободных комнат.

Таргонский также подчеркнул, что упражнения для игроков определяют не они сами, а специалисты команды по физической подготовке, поэтому Михаил не должен был самостоятельно решать, где и как он занимается. Но, несмотря на это, ему разрешали ходить в фитнес-клуб отдельно от других игроков, если он на этом настаивал.

Также менеджер подчеркнул необоснованность заявлений Мудрика о том, что УАФ не гарантирует охрану футболистов и их личных вещей. У команды есть свой офицер безопасности, который нанимает людей для того, чтобы никто посторонний не мог вступать в контакт с игроками. Обычно эти сотрудники ходят в форме команды, поэтому, мол, Мудрик мог и не понимать, что это охранники.

Что касается питания футболистов, то им занимается штатный повар Олег Дендеберя. Все в команде питаются по принципу "шведского стола" из общих емкостей, поэтому подсыпать что-то конкретно Мудрику было невозможно.

Также УАФ не запрещала Михаилу пользоваться услугами своего собственного персонала – он занимался отдельно с реабилитологом и физиотерапевтом.

Все, что он хотел, он получал. Возможно, другие игроки смотрели на это не с самой лучшей стороны, но, повторюсь, для Михаила выполнили все дополнительные пожелания. Главный тренер всегда шел ему навстречу,

– подчеркнул Таргонский.

На этом фоне для сотрудников УАФ странно выглядят обвинения Мудрика, который без каких-либо доказательств заявил, что именно в главной команде виноваты в попадании мельдония в его организм, поэтому футболист провел вне футбола полтора года.