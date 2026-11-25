Олексій Таргонський в коментарі UA-Football розкрив деталі того, як організовано побут збірної під час заїздів на матчі. Він переконує, що нарікання Мудрика не відповідають дійсності.

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Як збірна проживає під час матчів

За словами Таргонського, він був здивований скаргами Михайла Мудрика на те, що команда іноді не має доступу до тренажерної зали. Менеджер стверджує, що навіть у випадку, якщо готель не надає таку послугу, усе необхідне обладнання для фізичних занять усе одно привозять і розташовують в одній із вільних кімнат.

Таргонський також підкреслив, що вправи для гравців визначають не вони самі, а спеціалісти команди з фізичної підготовки, тому Михайло не мав би самостійно вирішувати, де і як він займається. Але, попри це, йому дозволяли ходити до фітнес-клубу окремо від інших гравців, якщо він на цьому наполягав.

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Також менеджер підкреслив безпідставність заяв Мудрика про те, що УАФ не гарантує охорону футболістів та їхніх особистих речей. У команди є свій офіцер безпеки, який наймає людей для того, щоб ніхто сторонній не міг контактувати з гравцями. Зазвичай ці співробітники ходять у формі команди, тому, мовляв, Мудрик міг і не розуміти, що це охоронці.

Що ж до харчування футболістів, то ним займається штатний кухар Олег Дендеберя. Усі в команді харчуються за принципом "шведського столу" зі спільних ємностей, тому підсипати щось конкретно Мудрику було неможливо.

Також УАФ не забороняла Михайлу користуватися послугами власного персоналу – він займався окремо з реабілітологом і фізіотерапевтом.

Усе, чого він хотів, він отримував. Можливо, інші гравці дивилися на це не з найкращого боку, але, повторюся, для Михайла виконали всі додаткові побажання. Головний тренер завжди йшов йому назустріч– наголосив Таргонський.

На цьому тлі для співробітників УАФ дивними виглядають звинувачення Мудрика, який без жодних доказів заявив, що саме у головній команді винні в потраплянні в його організм мельдонію, через що футболіст провів поза футболом півтора року.